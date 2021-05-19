«Принцесса Турандот»: Нетребко в кафтане с мерцающими пайетками покрасовалась в кокошнике с жемчугом

Анна Нетребко в микроблоге поделилась свежим закулисным снимком. В кадре возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова позировала в струящемся кафтане, усыпанным мерцающими пайетками. Изюминкой сценического ансамбля певицы стала фантазийная вышивка. Анна напоминала восточную принцессу в легкой тунике. В качестве аксессуара оперная дива выбрала головной убор в виде кокошника с жемчугом. Витиеватое украшение дополняли вставки, визуально похожие на вплетенные косы.

Напомним, что своим вторым домой помимо родины Анна Нетребко считает Вену. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она обосновалась именно в этом городке. У артистки есть сын Тьяго, которого она на русский манер называет Тишей.

В одном из интервью оперная дива призналась, что поклонники то и дело пытаются уличить ее в похудении. По словам певицы, она уже давно остается в одном и том же весе, не сбрасывает его, но и не поправляется. Поэтому артистка не видит смысла часто обновлять гардероб, в погоне за модой и трендами.

«Белая и блестящая!! Принцесса Турандот», — подписала снимок Анна.

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