«Ты просто магическая»: Стеша Маликова в розовых шортах и свитшоте прогулялась в весеннем лесу

Дочь очень популярного в 90-х годах прошлого века музыканта Дмитрия Маликова Стефания уже давно является звездой Instagram.

Красивая блондинка завоевала любовь публики. Стефания Маликова — девушка не только умная, но и очень модная. У Стефании есть собственный бренд платьев, который пользуется большим успехом у потребительниц, что вдохновляет наследницу известного семейства на новые подвиги.

Стефания и сама любит появляться в Instagram в романтических нарядах и платьях. Но иногда делает исключения.

Так, на прогулку вместе с мамой Стефания Маликова вышла в спортивном образе. Девушка облачилась в костюм розового цвета, состоящий из шорт и свитшота, а также белые кроссовки.

«Утром с мамой в волшебном лесу», — подписала блондинка снимки в Instagram.

Поклонники Стефании пришли в восторг от увиденных кадров с позитивной и красивой девушкой.

«Стеша, ты просто магическая! И твои волосы — это просто любовь», «Красотка Стеша, ты очень нежная и красивая девушка», «Маму показывай почаще. Она у тебя очень красивая, умная и элегантная женщина», «Восхищаюсь мамой очень», — высказались в Сети.

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