«Как мне все-таки идет»: Ольга Бузова покрасовалась перед камерой в брючном костюме цвета «взбесившейся Барби»

Звезда в полном восторге от самой себя.

Поющая телеведущая Ольга Бузова известна не только своими появлениями на экране и сцене. Звезда еще и знатная модница. В день Ольга Бузова переодевается по нескольку раз, представая то в одном, то в другом аутфите — один занимательнее другого.

Причем, в каждом наряде Ольга Бузова выглядит ярко и органично.

На этот раз теледива покрасовалась перед камерой в брючном костюме с двубортным жакетом цвета «взбесившейся Барби». Так называет ярко-розовые оттенки ведущий программы «Модный приговор», историк моды и автор книг Александр Васильев.

Ольга Бузова очевидно получает удовольствие, рассматривая свое отражение в зеркале и многочисленные видеоролики.

«Как мне все-таки идет розовый цвет. Кайф», — говорит Ольга Бузова, облаченная в брючный костюм.

Она немного потанцевала перед камерой, чтобы и все остальные могли убедиться, до чего она хороша в ярко-розовом.

Напомним, недавно Ольга Бузова хвасталась обновками. Звезда приобрела футболку с логотипом Louis Vuitton и новую сумку кремового цвета Dior.

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