Модница: 53-летняя Валерия в белоснежном костюме с эффектом стройности появилась в Сколково

Певица последовала советам Эвелины Хромченко в выборе образа. Она посетила презентацию, где выглядела очень элегантно.

Валерия не скрывает, что ухаживает за собой. Исполнительница хита «Часики» регулярно занимается спортом и следит за трендами. В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой. При этом артистка старается носить наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Она не боится носить ботфорты на шпильках и мини-платья. Однако для выходов в свет певица предпочитает более сдержанные образы.

Так 18 мая Валерия отправилась в Сколково. Она решила посмотреть презентацию и поддержать создателей болида BR03. Для появления на публике артистка облачилась в белоснежный брючный костюм и шелковый топ. Наряд в тонкую полоску дополняли сумка с цветочным принтом и мюли в тон. Певица также не забыла про украшения, аккуратную укладку и макияж с акцентом на губы.

«Ну можем же, когда хотим. Российская компания BR-engineering создала крутейший болид BR03, презентация которого состоялась сегодня в Сколково. Ну как я могла устоять перед соблазном залезть внутрь?» — заявила она.

Поклонники восхитились нарядом звезды. Многие отметили, что он ее освежает. Стоит добавить, что недавно Эвелина Хромченко рассказала, что принт в виде полоски визуально стройнит. По ее словам, именно вертикальная полоска добавляет эффект стройности любому образу. Согласен с ней и историк моды Александр Васильев. Не удивительно, что Кристина Орбакайте, Анна Семенович, Татьяна Навка и другие модницы уже отметились в нарядах в полоску.

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