Просто летний шик: Бородина в струящейся мини-юбке в горох и нюдовой блузке появилась на работе

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится наряжаться. При этом она не раз признавалась, что не любит зиму, когда нужно носить многослойные наряды. Девушке по душе жаркая погода. Не удивительно, что недавно она всей семьей отдохнула в Дубае. Телеведущая даже в отпуск взяла с собой с десяток пар обуви, не говоря уже о нарядах. Каждый сезон она пополняет гардероб люксовыми обновками.

После возвращения из отпуска Ксения успела встретиться с подругами. Она погуляла по Москве, облачившись в шелковые брюки Louis Vuitton и бомбер. А вот на работе ей подбирают образы стилисты. Как известно, недавно она вернулась к съемкам в шоу «Дом-2». Девушка вернусь к должности ведущей, когда проект возродили. Так, 18 мая она облачилась в пудровую блузку с рукавами-фонариками и белую мини-юбку в горох с рюшами. Образ дополнил широкий пояс.

Телеведущая подчеркнула талию. В Москве настала жаркая погода. Ксения была рада облачиться в летний наряд. К слову, широкий пояс для акцента на талии — это любимый прием Аллы Пугачевой.

«Так, все, к работе готова. Что надо делать, говорите: стою или иду? А все, просто стою», — сказала она на съемках.

К слову, как и раньше, девушка становится очевидцем ссор на площадке, помогает выяснять отношения парам и следит за порядком. Стоит отметить, что Бородина всегда одета с иголочки. Она признается, что порой ее образы так нравятся стилистам, что они в них ничего не меняют.

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