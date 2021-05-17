«Стоит каких-то безумных денег»: Собчак осталась недовольна своей новой брендовой сумкой

Ксения Собчак всегда была придирчивой. Она не скрывает, что довольна остра на язык. При этом девушка ко всему относится с особым вниманием. Поклонники помнят, как во время съемок шоу «Блондинка в шоколаде» она проявляла свой характер и критиковала работу визажистов и стилистов по волосам. Теперь телеведущая бывает в гостях у знаменитостей и говорит честно о том, что ей нравится или не нравится в их гардеробе.

Однако Ксения и свои образы тщательно продумывает. Она не скрывает, что порой и ее наряды оказывают не совсем удачным. На этот раз после поездки в Мексику блондинка решила похвастаться новой сумкой. Но пока она ехала в автомобиле нашла изъяны в изделии. В итоге телеведущая выразила свое недовольство в соцсети. Она дала понять, что заплатила приличную сумму за обновку, которая оказалась некачественной.

«Расскажу вам про невероятное качество Воttega Veneta. Вот купила сумочку прекрасную в бутике. Там вроде паленое не должны давать. Посмотрите, вот это как? Вот что это обрезочек здесь и вот здесь? Как может стоить сумка каких-то безумных денег и вот такие отрезанные хвостики? Внутри все красиво, все хорошо», — высказалась звезда.

Сумка нежного кремового цвета, которая выглядела как плетеный кейс, лишь недавно была выпущена. Похожие сумки из коллекции люксового бренда недавно приобрели другие знаменитости: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Наталья Рудова.

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