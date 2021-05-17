«Ставка на цвет костюма»: стилист оценила Ирину Безрукову, отказавшуюся от украшений в аутфите

Известная актриса Ирина Безрукова предстала на фото в Instagram в брючном костюме розового оттенка и туфлях цвета марсала. Под снимком звезда рассказала о том, почему отказывается от приглашений посетить то или иное ток-шоу на ТВ.

«Мне не нравится смотреть и участвовать в тех шоу, которые вносят рознь между людьми, не приносят ни пользу, ни радость людям. Поэтому от некоторых предложений я вежливо отказываюсь», — объяснила свою позицию Ирина Безрукова.

Поклонники актрисы признались, что разделяют ее точку зрения. А так же сделали комплименты ее внешнему виду и выбранному наряду.

С подписчиками Ирины Безруковой солидарна и модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей. Стилист нашла аутфит актрисы удачным и соответствующим последним веяниям моды.

«Брючный костюм теплого розового оттенка — удачный выбор весной, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Искусно выполненный мейкап, помада в тон костюма. Актриса обладает контрастной внешностью, поэтому может позволить себе сложные цвета в сочетании с черным. Винный оттенок бархатных туфель придает образу утонченность и изысканность. Интересен тот факт, что Ирина предпочла сделать ставку на цвет костюма, отказавшись от украшений. Это ход в духе времени. На последних показах многие модные дома поступали подобным образом, выпуская на подиум моделей без украшений».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Смотрите также: