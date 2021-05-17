В струящемся шифоне: 34-летняя Пелагея в небесно-голубом платье и с бантом позировала с дочкой Тасей

На личной страничке певицы Пелагеи в микроблоге появились ее нежные снимки с дочкой Таисией. Артистка не так часто показывает в Instagram наследницу. Тася растет очень подвижным и любознательным ребенком. В одном из интервью певица объяснила, почему так редко говорит о семье и личной жизни. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале уточнила, что для нее дом — это место, где она может отдохнуть и быть самой собой, наедине с собственными мыслями. В эту крепость артистка не готова пускать посторонних. Тоже самое она может сказать и про отношения с близкими.

После расставания с хоккеистом Иваном Телегиным певица-народница дала понять, что она не будет препятствовать экс-мужу видеться с дочерью. Также Пелагея опровергла слухи о том, что на их развод с Иваном повлияла ее мама. По словам певицы, каждый мог бы только мечтать о такой свекрови.

В кадре Пелагея позировала в летящем шифоновом платье небесно-голубого оттенка с цветочным принтом. Изюминкой образа певицы стал кремовый бантик. Артистка отдала предпочтение по-весеннему романтичному луку. Дочка Пелагеи — Таисия — также облачилась в платьице.

Смотрите также: