«Образ Кристины спасает пейзаж»: старшая дочь Пугачевой в белой рубашке акцентировала тонкую талию корсетом на поясе

Певица Кристина Орбакайте 25 мая отметит свой юбилей, старшей дочери Аллы Пугачевой исполнится пятьдесят лет.

Между тем, Кристина Орбакайте, несмотря на наличие троих детей, выглядит не зрелой женщиной, а скорее, юной девушкой. Дочь Примадонны стройна и очень хороша собой. Кроме этого, Кристина Орбакайте – одна из самых стильных известных дам нашей страны, к тому же обладающая прекрасным вкусом и чувством меры.

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В эти майские дни Кристина Орбакайте наслаждается прекрасной погодой в столице. Певица предстала на фото в Instagram в самом центре Москвы у памятника Петру Первому авторства Зураба Церетели.

«Москва в мае – любимое настроение», — подписала кадр Кристина Орбакайте.

Для прогулки по улицам столицы певица облачилась в белую рубашку, поверх которой надела корсет темно-синего цвета с поясом, подчеркнувшим ее тонкую талию.

«Кристина, вы потрясающе выглядите в любое время года», «Я вас обожаю, вы такая красавица», «Памятник Петру I никак не вписывается в атмосферу города… Образ Кристины спасает пейзаж», «Красавица майская, прическа очень-очень», — сделали Кристине Орбакайте комплименты ее поклонники.

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