Модно и стильно: Нетребко в юбке в полоску и туфлях с квадратным мысом отметилась в бутике

Анна Нетребко привыкла много путешествовать. Знаменитая артистка не скрывает, что ей нравится посещать новые места. Даже пандемия не мешает ей совершать перелеты. В этом году она успела побывать в Италии, а также несколько раз приезжала в Россию. При этом певица живет в Вене, где несколько раз был локдаун. На днях певица вновь приехала на родину. Она проводит время в Краснодаре, где живут ее родные.

Поклонники считают Анну иконой стиля. Она обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть стильно. Артистка умело подбирает себе образы, скрывающие недостатки. Она не стесняется носить шорты и выбирает объемные платья с пышными рукавами. Но накануне оперная дива отправилась на шоппинг. В одном из бутиков с обувью Нетребко запечатлела себя и похвасталась ярким образом.

В кадре певица позировала в розовой футболке с принтом юбке макси в полоску, в которой были собраны розовые и желтые оттенки. Образ дополнили туфли с квадратным мысом и на низком квадратном каблуке. Черная лаконичная сумка завершала ее лук.

Стоит отметить, что Анна использовала стилистический прием, так как принт с вертикальной полоской обладает эффектном стройности. По словам Эвелины Хромченко, полоска неизменно стройнит, вытягивая силуэт. Недавно Кристина Орбакайте выбрала кардиган с вертикальной полоской.

Поклонники восхитились красотой Нетребко. Многие отметили, что ее образ выглядит стильно и современно. Ко всему прочему, она скрыла свой вес, за свет объемной юбки.

Смотрите также: