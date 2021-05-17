Подчеркнула ноги: Лопырева в белоснежном платье миди и туфлях на танкетке устроила дефиле

Виктория Лопырева все реже приезжает в Россию, но не забывает про свою родину. Девушка после начала пандемии предпочитает жить в теплых странах. Уже длительное время она находится в Дубае. Там она растит сына Марка Лео, успевает работать, отдыхать и видиться с друзьями. При этом модель всегда одета с иголочки. После родов она быстро вернулась в форму. Блондинка облачается в женственные наряды, подчеркивающие фигуру.

На днях Виктория отдохнула на яхте вместе с Нюшей. Подруги устроили девичник в открытом море. На этот раз девушка отправилась на прогулку и устроила дефиле на курорте. Модель облачилась в летнее платье по фигуре на пуговицах. Наряд на тонких бретельках длины миди имел прозрачные вставки. Образ дополняли босоножки на танкетке с лентами, овивающими ногу. На ее плече была причудливая сумка. Наряд подчеркнул загар и стройные ноги девушки.

«Когда я была маленькой, писала рассказ про девушку и ее жизнь… писала от руки, представляя каждую деталь. Стоит ли говорить, что все события произошли со мной в реальной жизни. В 11 лет я не знала ни про силу мысли, ни про то, что в будущем можно натренировать свое сознание на воплощение мечты. просто писала ручкой в тетрадке и мечтала», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились красотой Лопыревой. Многие оценили ее женственный лук. «Шикарная красотка», «Белое платье огонь!», «Очень понравился ваш образ», «Красота зашкаливает, конечно», «Вот это образ», «Так красиво», «Вы настоящая леди», «Прелестная девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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