«Эффект бабушки-уборщицы»: Собчак примерила неожиданный наряд

Ксения Собчак отдыхает в Мексике. На курорте телеведущая не только исследует популярные туристические места и загорает на пляже, но и примеряет самые разные образы. На этот раз она позировала для своего Instagram в накидке с бахромой и юбке с цветочным принтом. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан отметила, что этот образ расценивала бы для привлечения внимания и хайпа.

«Накидка-пончо с бахромой, скорее всего не была частью аутфита, а надета специально для фото, чтобы создать эффект бабушки-уборщицы. И у нее это удачно получилась. Вот такая современная интерпретация роскошной поломойки. Не думаю, что нужно расценивать комплект, как повседневный и носибельный. Это чисто тематическая съемка и ничего более», — сказала Гарсан.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

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