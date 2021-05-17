Походкой от бедра: Климова в белых мюли обнажила стройные ножки и тонкие щиколотки

Звезда театра и кино, многодетная мама Екатерина Климова утром в понедельник явно пребывала в прекрасном и даже игривом настроении.

Красотка продемонстрировала трендовые очки от солнца квадратной формы, попросив оценить, как она в них выглядит свою подругу, актрису Татьяну Лютаеву.

К тому же Екатерина Климова успела по дороге на работу устроить вполне себе провокационное дефиле. Бодро шагая по «Мосфильму», актриса кокетливо засветила свои стройные ножки в сторис Instagram.

Звезда сняла на видео, как она легкой поступью перемещается по асфальтрованной дорожке. В кадре — только ножки, обутые в белые мюли, тонкие щиколотки, ярко-красный педикюр.

Екатерина Климова облачена в платье-рубашку пыльно-серого оттенка, несколько пуговиц снизу она оставила расстегнутыми, так что взору предстают еще и красивые коленки и икры звезды.

Напомним, на днях Екатерина Климова рассказала, каким мужчинам не стоит о ней даже мечтать. Звезда четко дала понять, что и близко не подпустит к себе женатых поклонников.

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