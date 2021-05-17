Федорова вслед за Кудрявцевой поддержала тренд на монохромный деловой костюм

Модель и телеведущая Оксана Федорова активно следит за модными трендами. На этот раз она отдала предпочтение монохромному наряду. Звезда выбрала белоснежный брючный костюм. В тон ему подобрала и топ. В таком образе она запечатлелась на фото, которым поделилась в своем Instagram.

«Женщина – мечта! Шикарная! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Ранее тренд на монохромные костюмы поддержала телеведущая Лера Кудрявцева. В первый день после отпуска, который блондинка провела в Дубае, она появилась в телестудии в синем брючном костюме, который дополнила белым топом.

Напомним, в этом году «Мисс Вселенная-2002» отметит свое 44-летие. Она воспитывает двоих детей — сына Федора и дочь Елизавету.

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