«Танюх, зацени»: Екатерина Климова запечатлелась в трендовых квадратных очках от солнца

Звезда театра и кино Екатерина Климова, безусловно, одна из красивейших женщин современности. Какой бы образ не примерила на себя актриса, она смотрится гармонично и эффектно. Благодаря внешности Екатерины Климовой, ей идет практически все.

В этот понедельник, 17 мая, утром звезда приехала на «Мосфильм», вероятно, на работу. Но до нее она вполне успела продемонстрировать себя и пококетничать перед камерой.

Екатерина Климова показала свои новые очки от солнца — огромные, квадратной формы. Судя по всему, их еще не успела увидеть близкая подруга Климовой, Татьяна Лютаева. Именно к ней Екатерина обращается на видео в сторис.

«Танюх, очки зацени!» — говорит Климова в кадре.

Аксессуар красавице-актрисе, конечно же, идет.

Стоит отметить, что квадратные модели очков, некоторые время побывав в тени, сейчас вновь возвращаются в моду. Многие дизайнеры используют эту форму в своих коллекциях. Этот стильный аксессуар практически универсален, поскольку подходит девушкам с любой формой лица, за редким исключением, каковым Екатерина Климова не является.

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