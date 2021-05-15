Модные акценты: Анна Хилькевич поддержала тренд на кожаную куртку-косуху и обувь на «тракторной» подошве

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анны Хилькевич появилась фотография знаменитости в оверсайзной куртке из кожи. Примечательно, что актуальную в этом сезоне вещь исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» сочетала с белоснежными ботинками на рифленой подошве.

Жена бизнесмена Артура Волкова дополнила весенний образ короткими черными шортами, розовым лонгсливом и солнечными очками с прямоугольной оправой. Анна запечатлелась на пешеходном переходе на одной из улочек Москвы.

«Знаете куда я иду? На сегодняшнее открытие еще одного салона нашей чудесной коллаборации «Культура Маникюра & Бублик» в самом центре Москвы», — похвасталась Хилькевич.

Напомним, ранее куртки из кожи уже демонстрировали Алла Пугачева и Ани Лорак. А Ольга Бузова и Алена Шишкова похвастались пиджаками из популярного уже не один сезон материала.

Что касается обуви Анны Хилькевич, актриса выбрала светлые сапоги на «тракторной» подошве. Такая рифленая форма очень ценится модницами. Ранее подобной обувью обзавелись Ксения Собчак, Виктория Дайнеко и Милана Тюльпанова.

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