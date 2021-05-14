Недотянула до стиля Гэтсби: Дарья Пынзарь допустила модный промах, нарядившись в платье с бахромой и бисером

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь — девушка с претензией на то, чтобы выглядеть актуально и стильно. У Дарьи и ее мужа Сергея Пынзаря есть собственный магазин модной женской одежды, а чтобы бизнес был успешным, блондинке нужно стремиться соответствовать стандартам и со вкусом одеваться.

Но здесь у Дарьи Пынзарь есть явные проблемы. Почти в каждом ее образе модные эксперты находят изъяны.

На этот раз блондинка явно намеревалась нарядиться в стиле Гэтсби — на фото в Instagram Дарья Пынзарь предстала в платье пыльно-серого оттенка с бахромой. Но увы, совершила массу ошибок. О том, что забыла добавить в свой образ Дарья, Teleprogramma.pro рассказала фэшн-эксперт Элла Маковей.

«На Дарье Пынзарь платье в стиле 1920-х годов прошлого века. Но только платье, не поддержанное ни укладкой, ни аксессуарами, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Бахрома, бисер в качестве отделки, свободный силуэт без выраженной линии талии — это стиль Гэтсби. Но помимо платья образ «делают» аксессуары. Например, маленькие сумки-кошельки, украшенные бисером или пайетками.

Обувь преимущественно с закрытым заостренным мысом, с ремешками-перемычками на небольшом устойчивом каблучке kitten hill. Украшения в стиле Гэтсби стилизуют под Восток или арт-деко. Жемчужные нити, браслет или бусы и крупные серьги — самые распространенные украшения девушек 20-х годов прошлого века. В качестве дополнения к прическам, отражающим стиль Гэтсби, являются ободки, повязки, перья и прочие аксессуары, придающие образу эпатаж».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.