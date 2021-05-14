«Какая же здесь красота»: Анастасия Волочкова «выгуляла» на Мальдивах свое любимое «голое» платье с перьями

Балерина и любительница демонстрировать шпагаты Анастасия Волочкова известна еще и своей любовью к странным нарядам. Блондинка не следит за трендами, да к тому же обладает несовершенным вкусом, так что часто предстает на публике в довольно несуразных образах.

Своим «голым» платьем из прозрачной ткани, которое Волочкова по какой-то причине называет «туникой», она хвасталась еще в Москве. Тогда балерина утверждала, что наряд пошит специально для ее пляжного отдыха.

Предстать на Мальдивах в «голом» платье Анастасия Волочкова решила в финальный день отпуска.

Звезда запечатлелась на берегу океана в наряде, который открывает взору ее тело, а благодаря перьям, слегка драпирует область груди.

«Какая же здесь красота! Такой день сегодня теплый! Я влюбилась в лебединую тунику», — призналась под фото Анастасия Волочкова.

Стоит отметить, что во время отпуска на Мальдивах балерина рассекретила своего возлюбленного Олега – в Сети появилось интервью Волочковой, которое она дала совместно с избранником.

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