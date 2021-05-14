В стиле SportChic: Полина Гагарина предстала в кроп-топе припылено-серого оттенка с длинными рукавами

Известная исполнительница Полина Гагарина – обладательница красивой стройной фигуры, ради которой, очевидно, много времени проводит в спортзале.

В гардеробе звезды немало одежды в соответствующем стиле. На фото в Instagram Полина Гагарина предстала в кроп-топе припылено-серого оттенка с длинными рукавами и с поясной сумкой в стиле 90-х годов.

Селфи вокалистка сделала в машине. Под снимком, на котором она запечатлена в образе в стиле спорт-шик, правда, она рассуждает о тонкостях воспитания детей. В частности, о ревности между старшими и младшими наследниками в семье. Полина дала понять, что столкнулась с этой проблемой.

«Как вы справляетесь с детской ревностью друг к другу, то есть сестра ревнует к брату! Вот Миюша, например, считает, сколько раз я поцеловала Андрюшу, после чего ее непременно надо поцеловать на один больше», — поделилась Полина Гагарина в Instagram.

Подписчики певицы тут же откликнулись на ее публикацию и поделились своими историями о детской ревности в их семьях.

Смотрите также: