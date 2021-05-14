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«Стильный образ»: Саша Савельева показала, с чем сочетать модный в этом сезоне кроп-топ

Наряд артистки оценила фэнш-блогер Кристина Стець.

«Стильный образ»: Саша Савельева показала, с чем сочетать модный в этом сезоне кроп-топ
Саша Савельева. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева недавно побывала в Дагестане. Поездка неожиданно превратилась в творческую – артистка показывала в своем Instagram кадры, на которых работает в тандеме с режиссером. По возвращению в Москву, девушка решила выйти в свет в трендовом образе. Эксперт портала Teleprogramma.pro, фэнш-блогер Кристина Стець отметила, что аутфит у Савельевой получился актуальным.

Саша Савельева
Саша Савельева. Фото: instagram.com/sasha_savelieva

«Стильный образ: акцентная вещь — пиджак мужского кроя в базовом цвете. В образе – белые брюки, сочетающиеся с верхом, а контраст добавляет модный в этот сезоне кроп-топ в черном цвете, и в цвет топа – маска, что сейчас является полноценным аксессуаром. Серьги и цепь только дополняют актуальный образ», — сказала Стець.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець – фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

Кристина Стець
Кристина Стець. Фото: личный архив

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