«Стильный образ»: Саша Савельева показала, с чем сочетать модный в этом сезоне кроп-топ

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева недавно побывала в Дагестане. Поездка неожиданно превратилась в творческую – артистка показывала в своем Instagram кадры, на которых работает в тандеме с режиссером. По возвращению в Москву, девушка решила выйти в свет в трендовом образе. Эксперт портала Teleprogramma.pro, фэнш-блогер Кристина Стець отметила, что аутфит у Савельевой получился актуальным.

«Стильный образ: акцентная вещь — пиджак мужского кроя в базовом цвете. В образе – белые брюки, сочетающиеся с верхом, а контраст добавляет модный в этот сезоне кроп-топ в черном цвете, и в цвет топа – маска, что сейчас является полноценным аксессуаром. Серьги и цепь только дополняют актуальный образ», — сказала Стець.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець – фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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