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В духе Chanel: Эмма Малинина в твидовом жакете с блестящими нитями прогулялась по Красной площади

Возлюбленная певца Александра Малинина последовала модным советам Коко Шанель, поддержав неустаревающую классику.

В духе Chanel: Эмма Малинина в твидовом жакете с блестящими нитями прогулялась по Красной площади
Александр и Эмма Малинины. Фото: Globallookpress.com

Эмма Малинина на личной страничке Instagram поделилась свежим снимком, побывав в Москве. Возлюбленная именитого музыканта позировала на Красной площади. При этом многие поклонники стали придирчиво рассматривать аутфит бизнесвумен. Супруга Александра Малинина оделась в соответствии со своим возрастом и статусом, поддержав классику от Коко Шанель.

Кроме того, Эмма отдала предпочтение костюмной группе, о плюсах таких луков в программе «Модный приговор» рассказывала Эвелина Хромченко. Модный эксперт утверждала, что костюмы удачно впишутся в любой гардероб и с ними очень сложно допустить стилистическую ошибку как в оттеночном плане, так и в комбинировании фактур.

Эмма Малинина позировала в твидовом жакете под Chanel с блестящими нитями и в юбке. Изюминкой образа стала кипенно-белая сорочка. Особое внимание жена музыканта уделила деталям, в частности, она примерила крупные серьги-капельки и имиджевые очки-лисички.

Жена певца Александра Малинина - Эмма Малинина
Эмма Малинина в твидовом жакете под Chanel примерила кипенно-белую сорочку. Фото: Instagram.com/doktoremmamali

«Очень стильно и женственно, идеальный комплект для прогулки по городу. Как всегда на высоте!!», «Такая элегантность и стройность! Просто на зависть», «Оу, какая вы хорошенькая!!», «Выглядит очень дорого, идеальный жакет», «Утонченно и статусно, все к лицо, особенно порадовали очки-лисички», «Какая вы стильная! Все смотрится гармонично, вплоть до сережек», «Когда образ продуман до мелочей», «Шикарно! Все идеально», — написали фолловеры.

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