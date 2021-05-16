Модница майских каникул: Климова и Лопырева выбрали неудачные наряды, а Топурия приятно удивила стилиста

Майские праздники остались позади, но давайте немного насладимся послевкусием! Во время десятидневных выходных российские модницы отдыхали, работали и красовались в новых нарядах. Вот на них то мы и остановимся поподробнее вместе с моделью международного класса и блогером Кирой Дихтяр.

Эксперт выберет «Модницу недели» по версии портала Teleprogramma.pro среди шести узнаваемых и очень популярных красоток. За стильный титул в этот раз поборются продюсер Яна Рудковская, телеведущая Анастасия Ивлеева, актриса Екатерина Климова, певица Кети Топурия, исполнительница Юлия Савичева и модель Виктория Лопырева.

Яна Рудковская в «тяжелом люксе»

Продюсер Яна Рудковская любит демонстрировать в Instagram достаток: дорогие автомобили, шикарные интерьеры, дизайнерские наряды. На майских праздниках, облачившись в платье от Dior, она снова показала подписчикам фрагмент своей дорогой жизни.

«Всегда сложно оценивать наряды, которые целиком взяты с подиума, потому что в данном случае мы рассматриваем скорее работу именитого дизайнера, а не вкус и способности самой Рудковской. У костюма очень сложный сплошной принт, который несколько «рябит» на первый взгляд.

Возможно, вместо жакета с таким же орнаментом, стоило выбрать монотонный, чтобы образ в целом воспринимался немного легче. То же самое касается и сумки: контрастный вариант подошел бы сюда больше. В остальном все здорово. Яне очень идут такие яркие женственные платья. 7 из 10».

Анастасия Ивлеева в спортивном костюме

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на майских праздниках сгоняла, да что уж там – слетала на своем шикарном гоночном автомобиле в деревню. Село Ивлево находится в Архангельской области, путь не близкий, и его Настя провела за рулем. Поэтому наряд для путешествия она выбрала максимально комфортный.

«Образ вполне подходящий: комфортный и непринужденный. Такой спортивный костюм – незаменимая вещь, когда вам предстоит день за рулем без каких-либо встреч. Однако в этот день Настя снимала новое видео, и я очень надеюсь, что она все-таки переоделась, чтобы порадовать своих подписчиков чем-то более ярким и модным в кадре. 8 из 10».

Екатерина Климова в ретро-луке

Актриса Екатерина Климова весну встречала в Алма-Ате. Судя по кадрам, Казахстан встретил столичную гостью даже не весенним, а летним теплом. Ведь исследовать город Климова отправилась в тоненьком платье и босоножках.

«Не самый лучший выбор. На первый взгляд, комплект подходящий, но невозможно не заметить ужасно немодную, словно из позапрошлого десятилетия, обувь. При этом платье сложного винтажного оттенка с устаревшим декором только усиливает впечатление. 6 из 10».

Кети Топурия в комплекте цвета фуксии

Певица Кети Топурия майские праздники провела на Мальдивах. В общем в ее фотографиях их отпуска максимум сочности – голубизна моря, белоснежность яхты, золотистый оттенок кожи и невероятно яркая одежда.

«Кети выбрала самый простой льняной костюм из шорт и рубашки оттенка фуксии. Потрясающий цвет, который очень к лицу Топурии. В этом комплекте Топурия весьма жизнерадостно смотрится на фоне прозрачной воды. 10 из 10».

Юлия Савичева в платье в горох

Исполнительница Юлия Савичева на майских праздниках работала. В День Победы она отправилась в город-герой Тула, где концерте в честь павших в боях исполнила песню «Журавли».

«Для выступления Юлии Савичевой нужен был наряд, который бы отсылал к ушедшей эпохе. И ее выбор пал на скромное белое платье в горох с пышными рукавами и воротником. Комплект в винтажном духе, вполне уместный, учитывая тематику мероприятия.

Мне очень понравилось, как платье смотрится в сочетании с пальто и поясом. Без второго слоя слишком просто. 8 из 10».

Виктория Лопырева в платье Барби

Телеведущая и модель Виктория Лопырева, кажется, окончательно перебралась жить в Дубай. После рождения первенца Марка Лео, Вика постоянно проводит время в ОАЭ. С 9 мая она поздравила подписчиков оттуда же.

«Лопырева продолжает с переменным успехом поддерживать образ «куклы Барби», но смотрится это очень старомодно. Белое платье, розовая сумочка, жемчуг, белое золото, босоножки на каблуках и все это на длинноволосой блондинке – слишком утрированная женственность, хотя возможно для Дубая это самый лучший выбор. Наряд словно из нулевых годов. Не хватает интересных деталей, современности и неожиданности. 6 из 10».

Подводим итог

«Модницей недели» становится девушка, которую уже давно называют самой стильной в российском шоу-бизнесе. С максимальным результатом – 10 из 10 баллов – побеждает Кети Топурия.

«Серебро» разделили сразу две модницы. У Насти Ивлеевой и Юлии Савичевой по 8 баллов.

«Бронза» досталась одной из самых известных модниц России Яне Рудковской. Ее результат 7 баллов из 10 возможных.

И на последнем месте образы Екатерины Климовой и Виктории Лопыревой, которым эксперт поставила по 6 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса и модный блогер. Она украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim и успела поработать по всему миру с признанными мастерами fashion-фотографии, такими как Патрик Демаршелье, Ранкин, Тони Дюран и Франческо Карроззини.

В 2014 году Кира Дихтяр участвовала в модном реалити-шоу The Face на канале Oxygen Network, вместе с легендарными Наоми Кэмпбелл, Энн Ви и Лидией Херст.

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