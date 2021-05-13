Лаковые лодочки и брюки-дудочки: Марина Зудина появилась на публике в монохромном образе

Марина Зудина была женой Олега Табакова. Они прожили вместе больше 20 лет и вырастили двоих детей: дочку Марию и сына Павла. Однако в 2018 году артист ушел из жизни. Вдова актера долго носила траур, но потом стала выходить в свет. Стоит отметить, что в 55 лет она может похвастаться моложавым видом.

Недавно Зудина Марина появилась на публике, посетив премьеру нового фильма Александра Молочникова «Скажи ей».

В столичном кинотеатре собралось много звезд, включая Светлану Ходченкову, Настасью Самбурскую, Лолиту Милявскую, Екатерину Варнаву и других известных персон. Для такого мероприятия Зудина выбрала женственный лук. Она облачилась в белую блузку, алые брюки-дудочки, лаковые туфли-лодочки и длинные плащ в тон. Монохромный образ артистка дополнила сумкой в клетку.

Поклонники отметили, что вдова Табакова выглядит свежо и стильно. Многие одарили ее комплиментами. «Такая весенняя и парящая», «Вам очень идет образ», «Вы весеннее очарование», «Леди в алом», «Очень стильно!», «Глаз не оторвать», «Красный вам так идет», «Стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.

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