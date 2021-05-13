На себя не экономят: 49-летняя Орбакайте в шелковых шароварах примерила велюровую шубку с меховым воротником

Кристина Орбакайте в Storeis микроблога поделилась свежим кадром, побывав в одном из итальянских бутиков. В путешествие певица отправилась вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. А вот дочка артистки, девятилетняя Клавдия, судя по всему, осталась дома. На свежих снимках в Instagram певицы вместе с родителями она не появлялась. Внучка Аллы Пугачевой пока еще учится в школе, но скоро настанут летние каникулы. И тогда девочка сможет всюду ездить со своей звездной мамой.

В бутике Кристина примерила роскошную велюровую шубку с мехом на воротнике. Певица отдала предпочтение богатому песочному оттенку, который идеально сочетался с ее цветотипом и белокурыми локонами. При этом Орбакайте позировала в шелковых шароварах и практичных кроссовках. На себе артистка экономить не привыкла. Как, собственно, и на своих близких. Недавно Орбакайте с помпой отпраздновала день рождения дочери, устроив шикарный праздник с аниматорами и фотозоной.

Большую часть времени Кристина Орбакайте проводит в Штатах. У певицы есть своя недвижимость в Майами. При этом артистка часто наведывается и на родину. Старший сын певицы — 29-летний Никита Пресняков — с женой — моделью Аленой Красновой — обосновался в Москве. Кристина навещает и именитую маму Аллу Пугачеву, которая вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и семилетними двойняшками Гарри и Лизой поселилась в подмосковном замке в деревне Грязь.

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