«Без оглядки на чужое мнение»: Пугачева в измятых хлопковых шортиках подчеркнула стройность ног

Алла Пугачева в одном из своих интервью призналась, что хочет выглядеть как мама, а не бабушка рядом с семилетними двойняшками Гарри и Лизой. Для этого примадонна отечественного шоу-бизнеса сбросила лишний вес и полностью сменила гардероб, отказавшись от балахонов и туник оверсайз. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Алла Борисовна заметно похорошела с замужеством. В этом он видит заслугу и Максима Галкина. Ради молодого мужа певица следит за внешностью, меняет прически, одевается по-молодежному и ведет активный образ жизни.

На одной из фанатских страничек Примадонны появилось ее памятное фото, на котором она позировала с шоуменом Максимом Галкиным. Алла Борисовна в качестве эксперимента уложила белокурые локоны ровными прядками, отдав предпочтение челке-шторке. Образ дополнила клетчатая рубашка, белый кардиган и мятые хлопковые мини-шорты. Свой наряд певица сочетала с молодежными кедами. Таким образом артистка умело подчеркнула стройность ног. За что ее хвалил и соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор».

«Брак с Максимом Галкиным безумно молодил Пугачеву. Чтобы нивелировать разницу в возрасте, Алла Борисовна стала одеваться более молодежно: короткие шортики, юбки, кроссовки. Пугачева — женщина бесстрашная во всех смыслах. Она всегда одевалась без оглядки на чужое мнение», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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