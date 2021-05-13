Из ЦУМа сразу в ресторан: Дайнеко в вишневом мини-платье подчеркнула длину ног бежевыми лодочками

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко и в 34 года может похвастаться миловидной внешностью и фигурой без изъяна, что она и демонстрирует, появляясь на светских мероприятиях. В своем микроблоге поп-дива опубликовала свежий снимок, позировав на ужине. Судя по пакетам, в ресторан артистка пришла сразу после ЦУМа. Виктория сделала элегантную прическу — в стиле голливудских волн и нюдовый макияж, подкрасив губы сливовой помадой.

Изюминкой образа стало вишневое мини-платье с рукавами-буфами и открытой линией плеч. От драгоценностей певица отказалась, подчеркнув длину ног бежевыми туфлями-лодочками на шпильке. С собой Дайнеко прихватила алую сумочку. Еще в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале эксперты в сфере стиля говорили о том, что цвет сумки или клатча может не перекликаться по тону с туфлями или костюмным ансамблем в целом.

«Пока я планировала вечеринку с танцами и толпой любимых гостей, так утомилась, что в итоге забронировала столик там, где самая вкусная еда и в компании пяти близких людей тихонечко задула свечу на десерте», — отметила певица.

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