Снова на пике: 37-летняя Алсу в кипенно-белых кюлотах умело подчеркнула стройность талии

Кюлоты прочно обосновались в звездных гардеробах отечественных модниц. В них уже отметились: Екатерина Климова, Наталья Водянова, Юлия Высоцкая, Вера Брежнева, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева и многие другие. Свою фигуру с помощью этих стильных брюк умело скорректировала и певица Алсу.

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова позировала в саду в кипенно-белых кюлотах и светло-васильковой рубашке, сделав акцент на стройной талии.

При этом в одном аутфите певице удалось показать сразу два тренда: она не только поддержала моду на популярный фасон брюк, но и отдала предпочтение белоснежному оттенку, который остается на пике и в сезоне весна/лето 2021 года.

За время первой волны короновируса Алсу успела перебрать свой гардероб и навести порядок в шкафах. По словам певицы, даже тогда, когда она с детьми просто сидела дома, ей хотелось выглядеть модно и ухоженно. Надо признать, что артистке это прекрасно удается. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Алсу придерживается главного модного правила — между телом и одеждой должно быть расстояние.

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