42-летняя Ани Лорак в жакете оверсайз и кедах на толстой подошве пришла в Кремлевский дворец

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. В ее копилке множество хитов, но девушка не собирается на этом останавливаться. Недавно она побывала на Мальдивах, где смогла не только отдохнуть, но и снять новый клип. Стоит отметить, что в 42 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. А за годы работы артисткой, она научилась подбирать образы, которые подчеркивают ее достоинства.

больше по теме Цвета крем брюле: Ани Лорак в мерцающем костюме и топе в сетку появилась на публике Певица запечатлела свои танцы перед выходом на сцену.

После отдыха Лорак сразу вернулась к работе. 12 мая она отправилась в Кремлевский дворец. Певица запечатлела себя в гримерке. Она рассказала, что готовится выйти на сцену. Примечательно, что для выступления девушка выбрала монохромный блестящий костюм. Наряд подчеркнул ее талию. А вот после выступления Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим.ред.) переоделась в наряд, в котором пришла.

По коридорам дворца артистка шла уже в лосинах с кружевным узором, белой футболке и черном жакете оверсайз. Повседневный кэжуал образ дополнила бейсболка и кеды н толстой подошве. К слову, именно кеды в тренде в этом сезоне. Даже Аллы Пугачева успела отметиться в кедах.

Поклонники признались, что в любом аутфите Лорак выглядит очень женственно. Многие признались, что лосины еще лучше подчеркнули ее фигуру, чем мерцающий костюм для выступления. «Ох, красотка», «Деловая девушка», «В лосинах ноги еще длиннее», «В кедах вас вижу впервые. По-молодежному», — стали писать пользователи Сети.

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