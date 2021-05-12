«Погода наладилась»: Екатерина Стриженова в платье-парашюте цвета летнего неба предстала в Крыму

Телеведущая выбрала наряд в стиле оверсайз дизайна своей родной сестры Виктории Андреяновой.

Две родные сестры Виктория Андреянова и Екатерина Стриженова составляют отличный тандем. Первая — известный дизайнер женской одежды, вторая — популярная телеведущая и публичная личность, то есть всегда есть повод и место, чтобы продемонстрировать в лучшем свете наряды авторства сестры.

Екатерина Стриженова предстала в трендовом платье-парашюте во время отдыха в Крыму. Звезда запечатлелась в Instagram в наряде голубого цвета, украсив голову шляпкой с бантом. Акцентной деталью образа стали крупные очки от солнца, украшенные стразами.

«Ужасно обидно, погода наладилась, а тебе пора уезжать», — посетовала под снимком Екатерина Стриженова.

Правда, на фото платья не видно целиком. Но уже в следующем сторис телеведущая показала, как наряд в стиле оверсайз выглядит полностью, и сообщила, что дизайнер платья — ее сестра Виктория Андреянова.

«Платье прекрасное, особенно, на жару», — добавила телеведущая.

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