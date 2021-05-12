Дерзкая: Анна Михайловская предстала в топе-бюстье поверх трикотажной блузки

Звезда театра и кино Анна Михайловская, безусловно, одна из самых красивых актрис современности. Артистка признавалась, что не тратит большие деньги на наряды, потому что умеет хорошо сочетать их.

Стоит отметить, что Анна Михайловская, действительно, всегда одета со вкусом и довольно сдержанно. Но вот образ, который актриса продемонстрировала на недавнем фото в Instagram, оказался весьма неожиданным.

В кадре красавица-актриса предстала в черном топе-бюстье, надетом поверх трикотажной блузки или платья (этого не видно на фото) пыльно-серого оттенка. Бюстье поверх одежды — выбор, конечно же, не для всех. Такой наряд выдает, что его обладательница — смелая, дерзкая и уверенная в себе девушка.

Подписчики Анны Михайловской пришли в восторг от столь неожиданного образа, который она им продемонстрировала.

«Какой у вас прекрасный вкус», «Фото – огонь!», «Отлично и красиво», «Какая вы милая, Анна», «Прекрасная Анна», — делают комплименты Михайловской ее фанаты.

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