Хромченко такое не одобрит: Волочкова в обтягивающем мини-платье на бретели явилась на СПА на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова уже не раз подтверждала своими образами, что не видит никакой необходимости в том, чтобы следить за трендами. Гардероб балерины полон неактуальных нарядов, которые звезда довольно часто демонстрирует публично.

Вот и во время отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова продемонстрировала, что будет наряжаться так, как считает нужным. Вместо модных струящихся платьев-халатов и платьев-рубашек, Волочкова надевает обтягивающие ее фигуру мини-платья. В одном из таких Анастасия явилась на СПА на Мальдивах.

«Мне сегодня стало грустно немного, и я пошла развеяться в СПА», — сообщила Волочкова под снимками в Instagram.

На них балерина предстала в асимметричном мини-платье, подчеркивающем ее фигуру, которой Анастасия Волочкова очень гордится. Наряд открывает плечи и ноги балерины.

Стоит отметить, что подобные платья – «в облегон» не одобряет модный эксперт Эвелина Хромченко. В выпуске «Модного приговора» на Первом канале от 12 мая Эвелина Хромченко делала акцент на том, что наряды, обтягивающие фигуру, носить не стоит.

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