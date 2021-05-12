«Так уже не носят»: телеведущая Николаева позировала в классическом костюме

Каждое буднее утро ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева появляется в студии в новом образе. На этот раз она выбрала классический стиль – брючный костюм и рубашку. Эксперт портала Teleprogramma.pro, фэшн-блогер Кристина Стець отметила, что коричневый и бежевые цвета в контрастном сочетании подчеркивают друг друга.

«Как говорят, так уже не носят, но телеведущая, как представитель канала, выбрала классический стиль, основами которого является костюм, застегнутый на все пуговицы, в данном случае одна, закрытые рукава и каблуки-лодочки. Они, кстати, являются самым беспроигрышным вариантом на все случаи жизни и дополнением к любому образу. Аксессуары в рамках классического стиля подобраны верно», — сказала Стець.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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