«Утеплилась чуть-чуть»: Ксения Бородина в кожаном тренче черного цвета появилась на работе

Ксения Бородина является известной телеведущей. За ее жизнью в соцсети следят 17 миллионов человек. Нее удивительно, что девушка любит хвастаться новыми нарядами, путешествовать и делится успехами своих дочек Маруси и Теоны. Этой весной она с семьей съездила в Дубай, где не только отдохнула, но и успела устроить модную фотосессию. А по возвращению в Москву она сразу увиделась с подругами, среди которых была Ольга Орлова.

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11 мая Ксения весь день гуляла по улицам Москвы. При этом она облачилась в серые джинсы, клетчатый жакет и лоферы черного цвета. Ближе к вечеру она отправилась с подругами в ресторан. А вот потом девушка поехала на работу. Она впервые оказалась на площадке «Дома-2» после отпуска. Поверх своего повседневного образа Бородина надела кожаный черный тренч. Она покрасовалась на камеру во время съемок.

«Утеплилась чуть-чуть. Приехала на работу», — поделилась звезда.

Поклонники были рады возвращению телеведущей. Многие признались, что подражают ее стилю. Ее новый наряд оказался в тренде. В этом сезоне многие селебрити носят тренчи: Валерия, Ани Лорак, Полина Гагарина, Анна Нетребко. А вот Бородина предпочла сочетать свой тренч по цвету с обувью, чтобы сделать образ гармоничным. К слову, лоферы на толстой подошве тоже не теряют свой актуальности с прошлой осени.

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