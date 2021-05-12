Умелое ношение мини: 72-летняя Пугачева в коротких джинсовых шортах показала тонкие щиколотки

Еще историк моды Александр Васильев, который не раз критиковал женщин «элегантного возраста» за любовь к мини, говорил о том, что Примадонна имеет полное право облачаться в наряды, демонстрирующие ноги.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что не может запретить примадонне отечественной эстрады носить мини. Кроме того, искусствовед уточнил, что Алла Пугачева имеет полное право облачаться в наряды, демонстрирующие особенности ее фигуры. К примеру, певица любит показывать тонкие щиколотки, стройную талию и красивые ноги. В этом соведущий Эвелины Хромченко не видит ничего предосудительного. Ко всему прочему, Васильев подметил, что с замужеством Алла Борисовна заметно похорошела и постройнела.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появилось ее памятное летнее фото, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. На пляже певица позировала в горчичной ветровке с рукавами под летучую мышь. Изюминкой лука стали джинсовые мини-шорты и лоферы с белыми носочками. Таким образом Примадонна умело подчеркнула тонкие щиколотки, сделав акцент на стройной фигуре.

«Алла, конечно, молодец! Так выглядеть после 70! Фигурка как у девочки», «Эффектно и роскошно! Какая же она умничка! Восторг», «Рядом с молодым мужем хочется выглядеть молодо», «Назвать бабушкой язык-то не повернется», — написали фолловеры.

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