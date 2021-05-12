Словно итальянка: 49-летняя Орбакайте в кипенно-белом платье бэби-долл облачилась в кожаный жакет

В Storeis микроблога Кристина Орбакайте поделилась свежими кадрами, отправившись в путешествие по Италии. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова позировала в компании иностранцев, демонстрируя свой по-весеннему легкий наряд. Певица отдала предпочтение платью с пышной юбкой в стиле бэби-долл. При этом ставку дочка Аллы Пугачевой сделала на кипенно-белый оттенок. Поверх своего романтичного наряда певица накинула кожаный жакет, который уравновесил весь комплект, сделав его более «грубым» и маскулинным. Изюминкой образа стали легкие белокурые волны с небрежным эффектном и челка — эту прическу Кристина Орбакайте делает чаще всего.

Напомним, что Кристина Орбакайте стала мамой троих детей. У нее есть взрослый 29-летний сын Никита Пресняков, 23-летний Дени Байсаров и дочка Клава, ей всего девять лет. Большую часть времени певица проводит в Штатах. В Майами у артистки есть своя недвижимость. Также певица часто приезжает на родину. Переночевать Кристина с семьей всегда может в подмосковном особняке Примадонны в деревне Грязь. Муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, уточнил, что у Орбакайте и всех остальных членов семьи есть свои спальни в их замке.

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