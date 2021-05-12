Актуально для прогулок: Собчак показала, с чем носить рваные джинсы

Ксения Собчак отправилась в Мексику. В своем Instagram она поделилась кадром, на котором запечатлелась на смотровой площадке в Гуанохуато. Телеведущая позировала в топе с цветочным принтом, который в этом сезоне входит в число самых популярных модных трендов, и рваных джинсах. Образ она дополнила головным убором и белыми кедами. Аксессуары выбрала внушительных размеров. Колье с крупной подвеской и серьги-кольца завершили прогулочный лук блондинки.

«Шикарно выглядите! Классная! Что-то исхудала», — писали пользователи Сети.

Напомним, Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым с 2019 года. Телеведущая растит сына Платона, которого родила от первого мужа Максима Виторгана.

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