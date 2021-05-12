Ультрамодно: 49-летняя Орбакайте в фиалковых брюках палаццо умело скорректировала фигуру

В свои 49 лет Кристина Орбакайте не только построила успешную сольную карьеру, она также снимается в кино, играет в «Современнике», принимает участие в рекламных компаниях. Ко всему прочему, певица трижды мама. У нее есть старший сын — 29-летний Никита Пресняков, младший — 23-летний Дени Байсаров и дочка Клава, ей всего девять лет. Наследники артистки, кроме внучки примадонны отечественного шоу-бизнеса, живут отдельно и самостоятельно. Клавдия пока остается под крылом звездной мамы, она учится в школе.

На отдыхе в Италии Кристина Орбакайте позировала с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Для прогулки певица облачилась в стильный костюм, умело скорректировав фигуру с помощью игры с фактурой. Мешковатый жакет «с мужского плеча» идеально дополнял ультрамодные брюки палаццо, делая стройную талию артистки еще уже за счет массивного верха.

При этом дочка Примадонны отдала предпочтение весеннему фиалковому оттенку. Изюминкой образа стали молодежные кроссовки, которые уравновесили весь аутфит. Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на такую модель брюк, как палаццо. Подобный фасон до сих пор пользуется популярностью и стал фишкой весенне-летнего сезона 2021 года. Эти брюки не только стройнят фигуру, они также стали неотъемлемой частью модного гардероба.

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