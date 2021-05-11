Девушка-весна: Виктория Боня в струящемся платье цвета Tiffany подчеркнула загорелые ноги

Виктория Боня прославилась, когда стала сниматься в реалити-шоу «Дома-2». А покинув проект она смогла стать моделью и телеведущей. Когда девушка повстречала миллиардера Алекса Смерфита, то стала жить в Монако. И хоть влюбленные расстались, светская львица снимает квартиру рядом с портом в этой стране. Она воспитывает дочку Анджелину Летицию. А бьюти курсы приносят девушек хороший доход, поэтому она ни в чем себе не отказывает.

Недавно Боня похвасталась новыми сумками Prada и Dior. Она пожаловалась, что после ограбления ее гардеробная лишилась сумок на 300 тысяч евро. Зато теперь девушка с радостью покупает обновки. Этой весной она отдохнула на Мальдивах. Теперь светская львица поделилась кадрами, сделанными на отдыхе. Виктория позировала на пляже в легком струящемся платье с разрезом цвета Tiffany. Этот оттенок недавно полюбился Агате Муцениеце.

Наряд подчеркнул загорелые и стройные ноги девушки. Она грациозно позировала. Бант на шее дополнял образ и делал его еще более элегантным.

«Мой новый любимый цвет», — заявила Боня.

Поклонники признались, что им пришелся по вкусу ее лук. Многие отметили, что восхищаются красотой девушки и одарили ее комплиментами. Примечательно, что недавно модель удалила свой аккаунт в соцсети. теперь она поддерживает связь с фанатами только через свою рабочую страницу в Instagram.

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