Походка от бедра: Наталья Рудова в пышном платье из фатина и жакете покрасовалась на съемках

Наталья Рудова является известной актрисой. Многие помнят ее по роли в сериале «Татьянин День». Также недавно она снялась в картине «Бихэппи». Девушка обладает привлекательной внешностью. При этом она не торопится выходить замуж, а о своих романах никогда не рассказывает. Артистка любит носить женственные наряды. Обычно она подчеркивает стройные ноги. Звезда наряжает для вечеринок и красных дорожек, вот в фотосессиях участвует не так часто.

Однако накануне Наталья поделилась кадрами со съемок. Она предстала в непривычном образе. Девушка примерила черное платье с пышной фатиновой юбкой. Наряд дополнил ультрамодный жакет с острыми плечами. Подобный жакет ранее уже носили Лера Кудрявцева и Кети Топурия. С помощью кринолина, который теперь редко используют в обычной жизни, образу придали воздушность. Рудова также заплела косички и сделала неброский макияж.

Сначала девушка поправила ей наряд, а потом актриса продефилировала перед камерой. Поклонники восхитились нарядом, который выглядел словно придуман для подиума. Некоторые даже предположили, что Рудова возможно готовится принять участие в качестве гостя в шоу «Ты_Топ-модель», который ведет Анастасия Решетова. Как известно, девушки давно дружат.

«Роскошный наряд», «Классная походка», «Улыбка обезоруживает», «Красота страшная сила», «Образ просто шикарный», «КАк тебе идет криналин», «Вот это дама», — стали писать пользователи Сети.

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