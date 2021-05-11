«В стиле бохо»: Рудковская в струящемся платье макси Dior отправилась на работу после отпуска

Яна Рудковская привыкла выглядеть безупречно. В свои 46 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Также продюсер Димы Билана регулярно пополняет свой гардероб модными обновками. После отдыха с семьей на Мальдивах она сразу окунулась в светскую жизнь. Накануне жена Евгения Плющенко отправилась на вечеринку к Елене Перминовой. На празднике она была в пудровом наряде с пышной юбкой.

А вот 11 мая Яна отправилась на работу. Как известно, у нее есть офис, где продюсер готовит сюрпризы для поклонников своих артистов, а также видится с коллегами. На новом фото она запечатлелась у дорогостоящего автомобиля рядом со своим особняком. Жена Плющенко предстала в приталенном платье макси Dior и жакете с цветочной расцветкой. Образ дополнили босоножки с открытым носом цвета карамели и сумка в тон наряда.

«На лучезарной Porsche Panamera врываемся в новую рабочую неделю для реализации новых интересных проектов и шоу. Скоро все узнаете», — написала звезда.

Поклонники восхитились кадрами и летним образом блондинки. Многие посчитали, что наряд освежил ее и даже молодил. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук Яны стилист Элла Маковей.

«Длинные летящие платья в стиле бохо — must have наступившего весенне-летнего сезона. Черно-белый принт, напоминающий контурный рисунок, также очень актуален. Он подходит хрупким девушкам с мелкими чертами лица. Один нюанс: надевая длинное платье или юбку в пол в стилях этно и бохо, сегодня нужно с осторожностью подбирать аксессуары, чтобы аутфит не скатился в „рустикальный“ колорит. Например, можно сделать акцент на талии с помощью массивного ремня или корсета и дополнить образ непременно обувью без каблука», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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