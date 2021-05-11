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«В стиле бохо»: Рудковская в струящемся платье макси Dior отправилась на работу после отпуска

Светская львица похвасталась своим летним образом на фоне роскошного автомобиля. Лук звезды оказался трендовым, по словам стилиста Эллы Маковей.

«В стиле бохо»: Рудковская в струящемся платье макси Dior отправилась на работу после отпуска
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская привыкла выглядеть безупречно. В свои 46 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Также продюсер Димы Билана регулярно пополняет свой гардероб модными обновками. После отдыха с семьей на Мальдивах она сразу окунулась в светскую жизнь. Накануне жена Евгения Плющенко отправилась на вечеринку к Елене Перминовой. На празднике она была в пудровом наряде с пышной юбкой.

А вот 11 мая Яна отправилась на работу. Как известно, у нее есть офис, где продюсер готовит сюрпризы для поклонников своих артистов, а также видится с коллегами. На новом фото она запечатлелась у дорогостоящего автомобиля рядом со своим особняком. Жена Плющенко предстала в приталенном платье макси Dior и жакете с цветочной расцветкой. Образ дополнили босоножки с открытым носом цвета карамели и сумка в тон наряда.

«На лучезарной Porsche Panamera врываемся в новую рабочую неделю для реализации новых интересных проектов и шоу. Скоро все узнаете», — написала звезда.

Поклонники восхитились кадрами и летним образом блондинки. Многие посчитали, что наряд освежил ее и даже молодил. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук Яны стилист Элла Маковей.

«Длинные летящие платья в стиле бохо — must have наступившего весенне-летнего сезона. Черно-белый принт, напоминающий контурный рисунок, также очень актуален. Он подходит хрупким девушкам с мелкими чертами лица.

Один нюанс: надевая длинное платье или юбку в пол в стилях этно и бохо, сегодня нужно с осторожностью подбирать аксессуары, чтобы аутфит не скатился в „рустикальный“ колорит. Например, можно сделать акцент на талии с помощью массивного ремня или корсета и дополнить образ непременно обувью без каблука», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: 

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет.  Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

Элла Маковей. Фото: Teleprogramma.pro

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