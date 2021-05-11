«Встречали рассвет»: Юлия Барановская в струящемся платье в пол предстала в древнем городе

Юлия Барановская уже длительное время сама воспитывает троих детей. Она была возлюбленной Андрея Аршавина, но знаменитый футболист ушел из семьи. Если раньше девушка не имела даже статуса жены спортсмена, хоть и подарила ему наследников, то теперь она стала известной телеведущей. Барановская ведет несколько передач, а также часто участвует в концертах и фестивалях. В свои 35 лет девушка может похвастаться привлекательной внешностью.

Обычно Юлия не упускает возможности путешествовать. Она уже видела много интересных мест в России, побывав на Алтае и на Байкале. А вот на майские праздники телеведущая с детьми уехала в Иорданию. Она смогла увидеть пустыню, а также древний город Петру. Девушка демонстрировала бесстрашие, когда взбиралась на скалы. При этом Барановская каждый день представала в новых нарядах в восточном стиле.

Телеведущая сначала позировала в черном платье в пол свободного кроя. Наряд скрыл ее фигуру, но при этом струился на ветру. Юлия предстала на склоне, где встретила рассвет. Потом она переоделась в брюки-шаровары и лонгслив.

«Мы уже дома. Все тесты сдали, все формы заполнили. Петра заняла в моем сердце почетное место. Поймала себя на мысли, что точно, с удовольствием, пожила бы в этих пещерах хотя бы недельку. Пользоваться Инстаграм на отдыхе я разучилась окончательно, да и места я в последнее время выбираю такие, где связь только в отеле, а когда мы до него с детьми добираемся, то просто падаем спать. В этой поездке у нас тоже была очень насыщенная программа. Мы ночевали в пустыне, увидели все места, где снимались «Звездные войны», «Марсианин» и «Трансформеры». Провожали закат в Петре, встречали рассвет на Мертвом море. Сделали каньонинг. Крестились в реке Иордан и много-много-много чего еще. А сегодня я в Ростов на один день, работать», — рассказала звезда.

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