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Элегантная дама: Стриженова в платье в пол свободного кроя позировала на фоне моря в Крыму

Телеведущая на отдыхе решила принарядиться в наряд российского дизайнера.

Элегантная дама: Стриженова в платье в пол свободного кроя позировала на фоне моря в Крыму
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина Стриженова для многих зрителей является примером элегантности и женственности. Она большую часть жизни работает на телевидении. Телеведущая ведет несколько передач. Стилисты подбирают для нее стильные и сдержанные наряды. Она предстает то в платье в цветочек, то в костюме с юбкой-футляром. В обычной жизни артистка зачастую носит яркие наряды, но при этом всегда следит за тем, чтобы образы были лаконичными и сдержанными.

Этой весной Екатерине удалось отправиться в Крым. Она не скрывает, что любит отдыхать. На этот раз телеведущая сначала побывала в Севастополе, а потом направилась в сторону Ялты. На побережье она успела отметиться в приталенном платье цвета индиго. Артистка насладилась красивым видом на побережье. А вечером Стриженова переоделась в платье свободного кроя с фантазийным принтом. Наряд в пол скрыл все изъяны ее фигуры.

53-летняя телеведущая была босиком. Она позировала на фоне море. Наряды отечественного дизайнера Виктории Андреяновой Екатерина не раз носила. Поклонники восхитились новым летним образом звезды.

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

«Вас не узнать», «Красотка, обожаю вас», «Какая прелесть…», «Вы только хорошеете», «Вам так идут такие образы», «Настоящая дама на отдыхе», «Вашей красотой нужно любоваться», «Красота во плоти», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Стриженова скучает по своему внуку Пете. Вне работы она всегда проводит время с семьей в своем загородном доме.

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