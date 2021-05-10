Элегантная дама: Стриженова в платье в пол свободного кроя позировала на фоне моря в Крыму

Екатерина Стриженова для многих зрителей является примером элегантности и женственности. Она большую часть жизни работает на телевидении. Телеведущая ведет несколько передач. Стилисты подбирают для нее стильные и сдержанные наряды. Она предстает то в платье в цветочек, то в костюме с юбкой-футляром. В обычной жизни артистка зачастую носит яркие наряды, но при этом всегда следит за тем, чтобы образы были лаконичными и сдержанными.

Этой весной Екатерине удалось отправиться в Крым. Она не скрывает, что любит отдыхать. На этот раз телеведущая сначала побывала в Севастополе, а потом направилась в сторону Ялты. На побережье она успела отметиться в приталенном платье цвета индиго. Артистка насладилась красивым видом на побережье. А вечером Стриженова переоделась в платье свободного кроя с фантазийным принтом. Наряд в пол скрыл все изъяны ее фигуры.

53-летняя телеведущая была босиком. Она позировала на фоне море. Наряды отечественного дизайнера Виктории Андреяновой Екатерина не раз носила. Поклонники восхитились новым летним образом звезды.

«Вас не узнать», «Красотка, обожаю вас», «Какая прелесть…», «Вы только хорошеете», «Вам так идут такие образы», «Настоящая дама на отдыхе», «Вашей красотой нужно любоваться», «Красота во плоти», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Стриженова скучает по своему внуку Пете. Вне работы она всегда проводит время с семьей в своем загородном доме.

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