Сама женственность: Федорова в бархатном платье в пол с рукавами-буфами появилась на публике

Оксана Федорова давно знакома публике. В свое время она стала «Мисс Россией», а затем завоевала титул «Мисс Вселенная». Девушка вскоре лишилась своей короны, но при этом она остается одной из самых известных женщин в стране. Модель успела стать телеведущей, а также иногда она выступает на концертах. В свои 43 года мама двоих детей может похвастаться стройной фигурой. При этом она всегда одевается женственно, но при этом элегантно и сдержанно.

9 мая Оксана снова смогла показать свою красоту и вокал. Она приняла участие в концерте, посвященному Дню Победы. Для такого случая модель выбрала вечернее платье из бархата цвета индиго. Наряд в пол с рукавами-буфами и разрезом на подоле подчеркнул достоинства ее фигуры. Федорова легкие локоны и макияж с акцентом на глаза. В ее ушах красовались серьги с перьями. Она стала ведущей вечера, а также спела для гостей.

«Спасибо большое образцово-показательному оркестру войск национальной гвардии РФ. И за приглашение принять участие в концерте в честь Дня Победы! Каждому артисту приятно отметить праздник такого масштаба на сцене с потрясающими исполнителями», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились образом Оксаны. Многие отметили, что насладились ее выступлением. «Как приятно смотреть! Красивые, без пошлости! Гордость!», «Вы, Оксана, украшение концерта», «Оксаночка, вы богиня красоты и женственности!», «Ты очень красивая девушка», «Оксаночка, посмотрела концерт, ты до мурашек довела, такая ты молодец! Такой голос и вокал за душу берет», — прокомментировали пост подписчики.

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