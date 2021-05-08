«Какая классная!»: Лопырева в пляжном мини-платье свободного кроя покрасовалась в Дубае

Виктория Лопырева не скрывает, что заботится о себе. Бывшая обладательница титула «Мисс России» регулярно посещает светские рауты и оказывается на красных дорожках. Она старается облачаться в вечерние платьях, подчеркивающие ее фигуру. Однако уже больше года модель предпочитает жить в теплых странах. Вторую весну она проводит в Дубае с маленьким сыном Марком Лео. Также к ней приезжает муж Игорь Булатов.

В Арабских Эмиратах блондинка не только снимается в фотосессиях и организует разные мероприятия, но и успевает отдыхать. Даже на пляже она предпочитает выглядеть женственно. Каждый раз ее образы дополняют пляжные туники или легкие рубашки. Однако накануне Виктория решила покрасоваться в обновке. Она надела соломенную шляпу и мини-платье свободного кроя. Наряд имел белую расцветку с голубыми разводами.

«Еще один день на пляже! Какой красивый кафтан! Просто невероятный! Ребята делают такие пляжные, красивы штуки. У меня еще в розовом цвете есть, сейчас покажу вам. Ну что, показать вам? Смотрите, какая классная! Вот так!» — поделилась модель.

Наряд подчеркнул загорелые ноги Лопыревой. Она грациозно позировала на камеру. Поклонники в очередной раз одарили молодую маму комплиментами. «Как вам удается так хорошо выглядеть», «Вы просто шоколадная», «Да, классное платье», «Вы в нем еще стройнее», «Сама элегантность», «Кукла», «Вам так повезло с фигурой», — стали комментировать кадры фанаты.

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