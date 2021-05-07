Стильный сasual: Валерия запечатлелась в модных джинсах

На днях певица Валерия, которая в начале этого года впервые стала бабушкой, побывала на крестинах своей единственной внучки Селин. А после торжественного мероприятия решила примерить образ в стиле сasual. Снимком поделилась в своем Instagram.

«В этот прекрасный майский день отмечается День радио. Поздравляю с этим праздником всех причастных! Спасибо товарищу Попову за то, что то самое радио изобрел», — написала Валерия.

Артистка позировала в модных джинсах-трубах и белоснежной футболке с объемными плечами. Образ завершила жилетом из денима и такой же сумкой через плечо, которые в этом сезоне стали самыми актуальными.

«Wow, стиль огонь! Какая Вы богиня! Женщина без возраста!» — писали пользователи Сети.

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