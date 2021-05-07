Кейт Миддлтон в ярко-красном платье-пальто отметила выпуск своей книги

В прошлом месяце стало известно, что Кейт Миддлтон написала книгу Hold Still («Стой спокойно»). В ней собраны фотографии, которые были сделаны во время пандемии. 7 мая издание было представлено широкой публике. По этому случаю герцогиня посетила Национальную портретную галерею.

Там она появилась в ярко-красном приталенном платье-пальто Eponine London, плиссированной юбке цвета карамели и лодочках на шпильке в тон ей. Образ завершила клатчем в цвет туфель. Из аксессуаров Кейт примерила объемные серьги из серебра. Добавим, что несколько дней назад она позировала на фото в ожерелье, стоимостью более 12 тысяч долларов.

Напомним, на днях Кембриджские отметили десятилетие совместной жизни и день рождения единственной дочки. Принцессе Шарлотте исполнилось шесть лет.

Смотрите также: