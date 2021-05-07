В цвете припыленной розы: Лиза Галкина в пышном платье из органзы позировала рядом с братом

Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году отметят десятилетие совместной жизни. А их двойняшкам Лизе и Гарри исполнится уже по восемь лет. Совсем скоро они закончат первый класс. К слову, ранее стало известно, что на их обучение звездные папа и мама тратят порядка шести миллионов рублей в год. В стоимость входит не только школа, но и различные кружки и спортивные секции.

В одном из фан-аккаунтов в Instagram появился снимок, на котором брат и сестра позировали вместе. Лиза нарядилась в платье цвета припыленной розы с пышной юбкой из органзы. А поверх накинула меховой жилет такого же оттенка.

«Красавица наша! Умнички, сладкие детки!» — писали пользователи Сети.

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