Итальянские закаты: Вера Брежнева в джинсах-трубах и сандалиях позировала на отдыхе

Вера Брежнева для многих поклонников является не только певицей, но и олицетворением женственности. Она не раз украшала обложки журналов и даже дефилировала на подиумах. Но в последнее время артистка занимается съемками в разных странах, но при этом из-за пандемии ей удается чаще быть с семьей. Недавно она отдохнула в Дубае, где увиделась со старшей дочкой Соней. Девушка приехала к ней из США.

А вот на майские праздники Вера улетела из страны. По всей видимости, она проводит время в Италии. Там у певицы есть особняк, в котором она любит отдыхать с семьей. Девушка запечатлела зал, по которому бегала ее младшая дочка Сара. 11-летняя девочка подросла, но не любит делать фото.

Позже Брежнева вышла на крыльцо, где позировала на фоне заката. Певица облачилась в футболку с широкими рукавами и джинсы-трубы. Сандали дополнили ее образ. Она распустила волосы и сделала едва заметный макияж.

«Хороший день у меня сегодня! Ощущаю себя просто космически и передаю лучи тепла» — заверила звезда.

Поклонники восхитились лаконичным весенним образом артистки. Многие также одарили ее комплиментами. «Моднявая», «Божественная красота», «Красиво, когда человек светится изнутри», «Вы прекрасны! Спасибо за лучи тепла!», «Как всегда, идеальна! Есть секрет», «Какая вы необыкновенно прекрасная, всегда!», «Ой, какая классная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее в джинсах-трубах также отметилась Ксения Собчак.

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