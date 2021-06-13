Брюки палаццо, яркие косынки и лосины: какую одежду Бергюзар Корель выбирает на каждый день

Бергюзар Корель стала для Халита Эргенча не только возлюбленной и женой, но и матерью его двоих сыновей — Али и Хана. Звезда турецкого сериала «1001 ночь» вне съемок отдает предпочтение практичным и уютным аутфитам. Сайт Teleprogramma.pro вместе со стилистом Анастасией Стар разобрал повседневный гардероб актрисы. Особое внимание Бергюзар уделяет деталям, каждый свой образ она продумывает до мелочей.

«С Бергюзар Корель я столкнулась впервые. Первое, на что сразу падает мой стилистический глаз — любовь к аксессуарам и комфортным уютным образам. Бергюзар создает впечатление молодой, активной, стильной, актуальной, теплой девушки. Ее короткая прическа добавляет акцентности, игривости, харизматичности всем комплектам. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из них», — отметила стилист.

Мама на прогулке

Будучи мамой двоих мальчишек, актриса из сериала «1001 ночь» старается одеваться просто, но вместе с тем со вкусом. Так, для прогулки Бергюзар Корель примерила персиковую блузу и брюки-палаццо, отдав предпочтение молодежным кроссовкам. Стоит отметить, что даже в этом луке не обошлось без украшений — актриса дополнила образ золотыми серьгами, которые отлично сочетались с ее короткой стрижкой.

«Монохромный сливочный комплект освежил и еще сильнее омолодил девушку. Верхняя рубашка, топ, прямые брюки и белые кеды — вот формула монохромного образа, который визуально создает цветовую вертикаль. А это имеет только положительные последствия: вытяните силуэт, увеличите рост и скиньте пару килограмм. Берите на заметку и внедряйте в свой гардероб!» — пришла в восторг от лука звезды стилист.

Легкие кудри и простая футболка

Еще одной деталью образа Бергюзар Корель от случая к случаю становятся имиджевые очки. Те, что для прогулки выбрала возлюбленная Халита Эргенча на цепочке с бусинами. Весьма и весьма необычно! Такой аксессуар идеально впишется в повседневный лук.

«Акцентные очки на цепочке — настоящий хит этого лета, который Бергюзар уже активно внедрила в свой гардероб. Особо актуальны украшения из пластиковых бусин, будто снятые с младшей сестры. А вообще, цепочка на очках — это не только стильно, но и удобно! Носить очки на голове вместо аксессуара для волос — давно уже антитренд. А так и модно и функционально. К слову про очки, Бергюзар под цепочку подойдут такие актуальные модели как кошачий глаз, авиаторы, квадратные и трендовые тонкие. Стилистический лайк ей в копилку!» — похвалила актрису модный эксперт.

Морской бриз на яхте

Снова простой и удобный аутфит — безразмерная толстовка, словно Бергюзар позаимствовала ее у мужа Халита Эргенча и мини-шортики. Все создает атмосферу расслабленности и безмятежности. Такое ощущение, что Корель совершенно все равно выглядит ли она в этот момент стильно или нет. Актриса явно наслаждается прогулкой на яхте, не скрывая счастливой улыбки.

«Не самый удачный комплект, на мой взгляд. В такой комбинации шорт и оверсайз толстовки на замке видна явная дисгармония и непропорциональность фигуры. Шорты такого кроя «аля семейные трусы» с высокой посадкой смотрелись бы намного лучше в сочетании с легкой рубашкой, заправленной внутрь. Второй вариант: кроп-топ + рубашка накинутая сверху. У Бергюзар отличная фигура, потому ей пойдут самые разнообразные виды шорт. Самые актуальные на лето — прямые с высокой посадкой из льна или джинсовые», — подметила Анастасия.

Этнос и джунгли

Даже самый простой лук Бергюзар Корель может сделать ярким. Только посмотрите на эту косынку. Жена Халита Эргенча накинула поверх свитшота яркий платочек с геометрическим принтом и повседневный наряд заиграл новыми красками.

«Один из вариантов как модно и стильно обыграть любой базовый образ — это аксессуары. В данном случае платок! Я считаю, что важность и функциональность этого предмета гардероба явно недооценена. Большие платки можно носить вместо топов и юбок, закручивать в тюрбан или накидывать на плечи сверху. Платки поменьше повязывать как банданы (очень актуально этим летом), на руку вместо браслета, в шлевки поясных изделий вместо ремня, на ручку сумки. Эта деталь сразу выделяет вас из серой уличной толпы, особенно если платок яркий и акцентный. Более того, платок может стать основным стилеобразующим элементом вашего гардероба. Он может быть однотонным или принтованным, например, анималистичный, геометричный, в полоску, в горох, цветочный. Бергюзар — большая любительница аксессуаров и украшений за что ей мое стилистическом почтение! В этом спортшик образе платок с геометричным рисунком в натуральной цветовой палитре стал акцентным элементом и весь комплект заиграл новыми красками», — уточнила стилист.

Домашний уикенд

В своем особняке вдали от любопытных глаз Бергюзар Корель может насладиться чашечкой капучино. При этом актриса примерила мягкие теплые тапки с помпонами, вязаный кардиган оттенка припыленной розы и плюшевое трико под фламинго. Все это смотрится уютно и мило.

«Как я говорила ранее, Бергюзар создает впечатление жизнерадостной и очень теплой особы, что и подтверждает нам ее следующий домашний комплект. Пастельные розовые тона, комфортные ткани — все это создает уютный образ для весенних чаепитий на веранде. Так и хочется подойти и обнять ее! Выглядеть дома хорошо так же важно как и на улице. В России, к сожалению, привыкли в качестве домашней одежды носить халаты и то, в чем на улицу выйти стыдно», — подметила Стар.

За свежими пышками

В кофейню актриса из сериала «1001 ночь» может отправиться в толстовке и удобных лосинах, совершенно не заботясь о звездности. Никаикх туфель на шпильках, мини-юбок, дизайнерских нарядов и лишних аксессуаров. Все просто, удобно и комфортно.

«Этот образ мне очень по душе. Идеальное комфортное сочетание на каждый день: базовый оверсайз свитшот + джинсы скинни/лосины + белые кроссовки. Вот формула актуального комплекта для прогулок, шопинга или посиделок в кафе. Чтобы сделать образ интереснее и акцентные, можно добавить базовую бейсболку, крупные серьги, яркую сумку кросс-боди и контрастные туфли-лодочки на небольшом каблуке kitten heel», — посоветовала Анастасия.

В качестве бонуса

Иногда возлюбленная экранного «султана Сулеймана» дает понять, что ее звездный гардероб не ограничивается только повседневными вещами. На светских мероприятиях Корель блистает в элегантных шифоновых платьях, демонстрируя стройную и изящную фигуру.

«Вечерний образ от Бергюзар показывает нам, что девушка легко может перевоплотиться из домашней зефирки в страстную притягательную светскую львицу. Уверена, ни один мужчина не прошел мимо нее равнодушным! Монохромный красный образ дополненный красными губами и аксессуарами эффектно подчеркнули все достоинства фигуры. Мы видим шикарную зону декольте, красивые открытые плечи, шею и руки, ярко выраженную талию. Бергюзар «вытянула» себя с помощью горизонтальной полоски в зоне декольте, длинных серег, однотонного платья в пол и открытой шеи. Классный стилистический прием! Кажется, это мой любимый ее образ, уж очень я люблю эффектные женственные комбинации. Впечатления от обзора комплектов Бергюзар Корель остались самые положительные. Приятно видеть, когда девушки следят за собой, внедряют актуальные тренды в свои образы и при этом любят экспериментировать о своих стилем», — экспертно резюмировала Анастасия Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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