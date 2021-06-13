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Брюки палаццо, яркие косынки и лосины: какую одежду Бергюзар Корель выбирает на каждый день

Жена Халита Эргенча особое внимание уделяет деталям. Эксперт портала Teleprogramma.pro Анастасия Стар оценила стиль актрисы из турецкого сериала «1001 ночь».

Брюки палаццо, яркие косынки и лосины: какую одежду Бергюзар Корель выбирает на каждый день
Бергюзар Корель и Халит Эргенч. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Бергюзар Корель стала для Халита Эргенча не только возлюбленной и женой, но и матерью его двоих сыновей — Али и Хана. Звезда турецкого сериала «1001 ночь» вне съемок отдает предпочтение практичным и уютным аутфитам. Сайт Teleprogramma.pro вместе со стилистом Анастасией Стар разобрал повседневный гардероб актрисы. Особое внимание Бергюзар уделяет деталям, каждый свой образ она продумывает до мелочей.

«С Бергюзар Корель я столкнулась впервые. Первое, на что сразу падает мой стилистический глаз — любовь к аксессуарам и комфортным уютным образам. Бергюзар создает впечатление молодой, активной, стильной, актуальной, теплой девушки. Ее короткая прическа добавляет акцентности, игривости, харизматичности всем комплектам. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из них», — отметила стилист.

Мама на прогулке

Будучи мамой двоих мальчишек, актриса из сериала «1001 ночь» старается одеваться просто, но вместе с тем со вкусом. Так, для прогулки Бергюзар Корель примерила персиковую блузу и брюки-палаццо, отдав предпочтение молодежным кроссовкам. Стоит отметить, что даже в этом луке не обошлось без украшений — актриса дополнила образ золотыми серьгами, которые отлично сочетались с ее короткой стрижкой.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Бергюзар Корель примерила сливочную блузу и брюки-палаццо. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Монохромный сливочный комплект освежил и еще сильнее омолодил девушку. Верхняя рубашка, топ, прямые брюки и белые кеды — вот формула монохромного образа, который визуально создает цветовую вертикаль. А это имеет только положительные последствия: вытяните силуэт, увеличите рост и скиньте пару килограмм. Берите на заметку и внедряйте в свой гардероб!» — пришла в восторг от лука звезды стилист.

Легкие кудри и простая футболка

Еще одной деталью образа Бергюзар Корель от случая к случаю становятся имиджевые очки. Те, что для прогулки выбрала возлюбленная Халита Эргенча на цепочке с бусинами. Весьма и весьма необычно! Такой аксессуар идеально впишется в повседневный лук.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Изюминкой образа актрисы стали имиджевые очки с необычным дизайном. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Акцентные очки на цепочке — настоящий хит этого лета, который Бергюзар уже активно внедрила в свой гардероб. Особо актуальны украшения из пластиковых бусин, будто снятые с младшей сестры. А вообще, цепочка на очках — это не только стильно, но и удобно! Носить очки на голове вместо аксессуара для волос — давно уже антитренд. А так и модно и функционально.

К слову про очки, Бергюзар под цепочку подойдут такие актуальные модели как кошачий глаз, авиаторы, квадратные и трендовые тонкие. Стилистический лайк ей в копилку!» — похвалила актрису модный эксперт.

Морской бриз на яхте

Снова простой и удобный аутфит — безразмерная толстовка, словно Бергюзар позаимствовала ее у мужа Халита Эргенча и мини-шортики. Все создает атмосферу расслабленности и безмятежности. Такое ощущение, что Корель совершенно все равно выглядит ли она в этот момент стильно или нет. Актриса явно наслаждается прогулкой на яхте, не скрывая счастливой улыбки.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
На морской прогулке Бергюзар позировала в мини-шортах. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Не самый удачный комплект, на мой взгляд. В такой комбинации шорт и оверсайз толстовки на замке видна явная дисгармония и непропорциональность фигуры. Шорты такого кроя «аля семейные трусы» с высокой посадкой смотрелись бы намного лучше в сочетании с легкой рубашкой, заправленной внутрь. Второй вариант: кроп-топ + рубашка накинутая сверху.

У Бергюзар отличная фигура, потому ей пойдут самые разнообразные виды шорт. Самые актуальные на лето — прямые с высокой посадкой из льна или джинсовые», — подметила Анастасия.

Этнос и джунгли

Даже самый простой лук Бергюзар Корель может сделать ярким. Только посмотрите на эту косынку. Жена Халита Эргенча накинула поверх свитшота яркий платочек с геометрическим принтом и повседневный наряд заиграл новыми красками.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Особое внимание Корель уделяет деталям — на плечи она накинула яркий платок. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Один из вариантов как модно и стильно обыграть любой базовый образ — это аксессуары. В данном случае платок! Я считаю, что важность и функциональность этого предмета гардероба явно недооценена.

Большие платки можно носить вместо топов и юбок, закручивать в тюрбан или накидывать на плечи сверху. Платки поменьше повязывать как банданы (очень актуально этим летом), на руку вместо браслета, в шлевки поясных изделий вместо ремня, на ручку сумки. Эта деталь сразу выделяет вас из серой уличной толпы, особенно если платок яркий и акцентный. Более того, платок может стать основным стилеобразующим элементом вашего гардероба. Он может быть однотонным или принтованным, например, анималистичный, геометричный, в полоску, в горох, цветочный.

Бергюзар — большая любительница аксессуаров и украшений за что ей мое стилистическом почтение! В этом спортшик образе платок с геометричным рисунком в натуральной цветовой палитре стал акцентным элементом и весь комплект заиграл новыми красками», — уточнила стилист.

Домашний уикенд

В своем особняке вдали от любопытных глаз Бергюзар Корель может насладиться чашечкой капучино. При этом актриса примерила мягкие теплые тапки с помпонами, вязаный кардиган оттенка припыленной розы и плюшевое трико под фламинго. Все это смотрится уютно и мило.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
В домашнем стиле Бергюзар много элементов, к примеру, мягкие теплые тапки с помпонами. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Как я говорила ранее, Бергюзар создает впечатление жизнерадостной и очень теплой особы, что и подтверждает нам ее следующий домашний комплект. Пастельные розовые тона, комфортные ткани — все это создает уютный образ для весенних чаепитий на веранде. Так и хочется подойти и обнять ее! Выглядеть дома хорошо так же важно как и на улице. В России, к сожалению, привыкли в качестве домашней одежды носить халаты и то, в чем на улицу выйти стыдно», — подметила Стар.

За свежими пышками

В кофейню актриса из сериала «1001 ночь» может отправиться в толстовке и удобных лосинах, совершенно не заботясь о звездности. Никаикх туфель на шпильках, мини-юбок, дизайнерских нарядов и лишних  аксессуаров. Все просто, удобно и комфортно.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
В пекарню на свежей выпечкой Бергюзар заглянула в лосинах и молодежных кроссовках. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Этот образ мне очень по душе. Идеальное комфортное сочетание на каждый день: базовый оверсайз свитшот + джинсы скинни/лосины + белые кроссовки. Вот формула актуального комплекта для прогулок, шопинга или посиделок в кафе. Чтобы сделать образ интереснее и акцентные, можно добавить базовую бейсболку, крупные серьги, яркую сумку кросс-боди и контрастные туфли-лодочки на небольшом каблуке kitten heel», — посоветовала Анастасия.

В качестве бонуса

Иногда возлюбленная экранного «султана Сулеймана» дает понять, что ее звездный гардероб не ограничивается только повседневными вещами. На светских мероприятиях Корель блистает в элегантных шифоновых платьях, демонстрируя стройную и изящную фигуру.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
В звездном гардеробе актрисы есть место и для элегантных шифоновых платьев. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Вечерний образ от Бергюзар показывает нам, что девушка легко может перевоплотиться из домашней зефирки в страстную притягательную светскую львицу. Уверена, ни один мужчина не прошел мимо нее равнодушным!

Монохромный красный образ дополненный красными губами и аксессуарами эффектно подчеркнули все достоинства фигуры. Мы видим шикарную зону декольте, красивые открытые плечи, шею и руки, ярко выраженную талию.

Бергюзар «вытянула» себя с помощью горизонтальной полоски в зоне декольте, длинных серег, однотонного платья в пол и открытой шеи. Классный стилистический прием! Кажется, это мой любимый ее образ, уж очень я люблю эффектные женственные комбинации.

Впечатления от обзора комплектов Бергюзар Корель остались самые положительные. Приятно видеть, когда девушки следят за собой, внедряют актуальные тренды в свои образы и при этом любят экспериментировать о своих стилем», — экспертно резюмировала Анастасия Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

Стилист Анастасия Стар
Анастасия Стар. Фото: личный архив

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