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В уютном кресле: Бергюзар Корель в плюшевом трико и мягких тапках показала, в чем ходит по особняку

С мужем Халитом Эргенчем актриса из турецкого сериала «1001 ночь» поселилась за городом.

В уютном кресле: Бергюзар Корель в плюшевом трико и мягких тапках показала, в чем ходит по особняку
Бергюзар Корель и Халит Эргенч. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Как и многие звезды турецкого кино, среди которых: Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит, Нур Феттахоглу, Пелин Карахан — актриса из сериала «1001 ночь» вместе с мужем Халитом Эргенчем поселилась за городом. В своем микроблоге Бергюзар Корель поделилась памятным снимком, позировав в уютном кресле с чашечкой капучино. За спиной актрисы — большое панорамное окно. Так, жена экранного «султана Сулеймана» может следить за садом и наблюдать, как ее сыновья Али и Хан резвятся на свежем воздухе.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Бергюзар Корель в розовом плюшевом трико и вязаном кардигане позировала в особняке. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

При этом Бергюзар показала, в чем она ходит по дому. Вместо халатика возлюбленная Халита Эргенча облачилась в вязанный теплый кардиган оттенка припыленной розы, подобрав к луку плюшевое розовое трико под фламинго и мягкие тапки с помпонами.

В одном из интервью Халит Эргенч признался, что его жене было сложно наблюдать на теми сценами, в которых он играл пылкое чувство и целовал Мерьем Узерли. Актер намекнул, что Бергюзар даже плакала, когда видела, как правдоподобно они изображают страсть и любовь.

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