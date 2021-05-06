В уютном кресле: Бергюзар Корель в плюшевом трико и мягких тапках показала, в чем ходит по особняку

Как и многие звезды турецкого кино, среди которых: Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит, Нур Феттахоглу, Пелин Карахан — актриса из сериала «1001 ночь» вместе с мужем Халитом Эргенчем поселилась за городом. В своем микроблоге Бергюзар Корель поделилась памятным снимком, позировав в уютном кресле с чашечкой капучино. За спиной актрисы — большое панорамное окно. Так, жена экранного «султана Сулеймана» может следить за садом и наблюдать, как ее сыновья Али и Хан резвятся на свежем воздухе.

При этом Бергюзар показала, в чем она ходит по дому. Вместо халатика возлюбленная Халита Эргенча облачилась в вязанный теплый кардиган оттенка припыленной розы, подобрав к луку плюшевое розовое трико под фламинго и мягкие тапки с помпонами.

В одном из интервью Халит Эргенч признался, что его жене было сложно наблюдать на теми сценами, в которых он играл пылкое чувство и целовал Мерьем Узерли. Актер намекнул, что Бергюзар даже плакала, когда видела, как правдоподобно они изображают страсть и любовь.

Смотрите также: